В Польше предложили отменить выборы и продлить президентство Дуды

Правящая партия Польши Право и справедливость и партия Согласие внесла в Сейм проект изменений в Конституцию, который предусматривает продление президентского срока Анджея Дуды до семи лет и отмену президентских выборов, намеченных на 10 мая, сообщает Polskie radio.



Отметим, что сейчас срок каденции президента в Польше составляет пять лет.



В предложении депутатов также отмечается, что "выборы, назначенные до вступления в силу этого Закона становятся недействительными".



В обосновании конституционной поправки упоминается, среди прочего о необходимости удержания стабильности в отношении должности президента в ситуации "беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Республики Польша", связанной с эпидемией COVID-19.

