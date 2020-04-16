Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", который Верховная рада приняла с учетом предложений Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



Закон обеспечивает создание единого счета для уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Украины (кроме НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через Электронный кабинет налогоплательщика. Указано, что такой счет будет открыт для плательщика с его согласия (по желанию) на центральном уровне Государственной казначейской службы.



Ожидается, что документ поможет упростить уплату налоговых платежей и способствовать уменьшению количества ошибочно или излишне уплаченных денежных обязательств. Кроме того, принятые изменения будут способствовать повышению уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.



В закон были включены предложения главы государства. В частности, была отменена норма об установлении фиксированной торговой наценки на табачные изделия - скандальная "маржа Холодова", чем ограничивались права субъектов хозяйствования, осуществляющих производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями.



Напомним, 13 апреля Рада одобрила ранее ветированный законопроект №1049.

