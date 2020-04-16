В Украине коронавирус подтвердили у 788 медиков

В Украине на сегодняшний день 788 медицинских работников заболели коронавирусной болезнью.



Об этом на брифинге 16 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.



"То, что касается заболеваемости медицинских работников коронавирусом, то общее количество на сегодняшний день 788 человек. Наибольшее количество зарегистрированных случаев заболеваемости в Черновицкой области - 126 медработников", - сказал министр.



По его словам, за прошедшие сутки заболели 104 медицинских работника.



Степанов отметил, что проводится анализ каждого случая заражения медработника: в какой больнице это произошло, при каких условиях.



Глава Минздрава также отметил, что обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты ежедневно улучшается.



Как сообщал Укринформ, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных исходов, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

