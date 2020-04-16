В США за сутки от коронавируса умерли около 2,6 тысяч человек

В США за прошлые сутки зафиксировали около 2,6 тысячи летальных случаев от коронавируса, что является новым антирекордом. Об этом сообщает AFP.



Сообщается, что за последние 24 часа зафиксировали 2569 летальных случаев от коронавируса в США, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.



Всего в США по состоянию на утро 16 апреля зафиксировано 30 985 смертей от COVID-19. Общее количество заражений составляет 639 664.

