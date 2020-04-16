МВФ планирует втрое увеличить объемы льготного кредитования для бедных стран

Международный валютный фонд собирается увеличить объемы льготного кредитования бедных стран втрое: до более чем $18 млрд, чтобы помочь им отреагировать на пандемию.



Об этом заявила распорядитель фонда Кристалина Георгиева, передает Reuters.



"У нас есть полная поддержка членов фонда в том, чтобы увеличить возможности МВФ для льготного финансирования. Наша цель - утроить то, что мы делаем для этих стран", - сказала она на брифинге.



Ранее Георгиева выступила с заявлением на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран "Большой двадцатки", в котором сообщила, что МВФ "срочно выискивает $18 млрд новых кредитных ресурсов для Фонда сокращения бедности и роста и, вероятно, также потребует не менее $1,8 млрд в виде субсидий ".



Глава МВФ подчеркнула беспрецедентный характер кризиса, отметив, что 102 из 189 стран-членов МВФ проявили интерес или официально запросили помощь Фонда для борьбы с этой болезнью.



Георгиева призвала государства-доноры МВФ более активно помогать развивающимся рынкам, которые сильнее всего пострадали от кризиса.

