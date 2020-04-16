ЕС может создать единую экономическую зону с Украиной - "Радио Свобода"

Европейский парламент выступит с призывом создать единое экономическое пространство между Евросоюзом и странами "Восточного партнерства", куда входит и Украина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". В частности, "Радио Свобода" ссылается на проект отчета Европарламента, в котором осуждается дестабилизация и другие незаконные действия со стороны России в странах "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине.



Предполагается, что документ может быть одобрен в мае. Также сообщается, что Европарламент подтвердит суверенное право стран "Восточного партнерства" на интеграцию с ЕС. Кроме того, Брюссель подчеркнет, что политика в отношении этого блока может способствовать процессу постепенного вступления в Евросоюз.



Также согласно проекту отчета, Европарламент заявит о намерении создать единую экономическую зону и поддержит постепенную интеграцию в энергетический союз, транспортное сообщество и единый цифровой рынок. Еще одним из предложений будет отмена роуминга между странами ЕС и участницами партнерства.



Отметим, программа "Восточное партнерство" была запущена в 2009 году для сближения бывших советских республик с ЕС без явного предложения о будущем членстве. С тех пор Грузия, Молдова и Украина подписали Соглашения об ассоциации с ЕС, в том числе соглашения о свободной торговле.

