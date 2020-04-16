Алкоголь не защищает от коронавируса, а угрожает жизни – ВОЗ

Употребление алкоголя не защищает от заболевания новым коронавирусом (COVID-19), а наоборот угрожает здоровью.



Об этом сообщили в пресс-службе Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



«Страх и дезинформация породили опасный миф, что употребление крепкого алкоголя может убить вирус COVID-19. Это не так», - сообщили в ВОЗ.



В организации подчеркнули, что употребление алкоголя, в частности этанола или метанола, наоборот угрожает человеческой жизни.



В ВОЗ добавили, что алкоголь приводит к психологическим проблемам со здоровьем, что делает человека более незащищенным перед новым коронавирусом. Ведь именно алкоголь уничтожает иммунную систему человека и таким образом повышает риск побочных эффектов для здоровья.



В организации призывают сознательных граждан отказаться от алкоголя, особенно во время пандемии COVID-19.



Как сообщалось, по состоянию на утро 16 апреля, по данным сайта Worldometer, в мире зафиксировано 2 084 042 подтвержденных случая коронавируса. Из них - 134 669 - летальных. 515 090 человек выздоровели.

