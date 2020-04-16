Миру пообещали вспышку еще одной болезни из-за коронавируса

В мире могут произойти массовые вспышки заболевания корью из-за того, что 117 миллионов детей в 37 странах останутся без прививок от этой болезни. Сообщается, что медицинскому персоналу станет сложнее проводить вакцинацию из-за борьбы с пандемией коронавирусной инфекции и введенного правила соблюдать дистанцию. Такой прогноз дает издание The Sun со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).



В 24 странах уже перенесли даты вакцинации против кори из-за того, что врачи заняты лечением больных COVID-19. Ожидается, что другие страны поступят таким же образом.



«Перенести дату вакцинации или нет — это трудный выбор на фоне распространения COVID-19; мы призываем лидеров стран усилить меры, чтобы проследить за детьми, которые останутся без прививок. Нужно сделать так, чтобы самые уязвимые перед корью страны провели вакцинацию как можно быстрее», — подчеркнули в совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью Measles & Rubella Initiative.



В декабре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, в котором говорилось, что почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину, Демократическую Республику Конго, Либерию, Сомали и Мадагаскар.



Корь крайне заразна и может вызывать серьезные осложнения, в частности слепоту или отек мозга. Кроме того, она повышает риск развития пневмонии и кишечных заболеваний, которые чаще приводят к смерти пациента.

