Кличко: ВНО состоится в любом случае

Внешнее независимое оценивание состоится, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные мероприятия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения. Если до начала июня, - тогда мы можем говорить о проведении пробного ВНО в июне. А с 25-го июня - основной сессии ВНО. Если же сроки ограничений будут продолжены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25-го августа проведут основную сессию ВНО", - сказал он на онлайн-брифинге в четверг.



Мэр добавил, что сейчас главная задача - подготовить выпускников к ВНО, а учеников других классов - к переходу в следующие классы.



Также Кличко напомнил, что ученики сейчас учатся дистанционно и добавил, что телеканал "Киев" первым начал транслировать видеоуроки для школьников.



"Ежедневно, по четыре урока в день. Опыт образовательного проекта столицы государство распространила на всю страну в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", - отметил он.



Кроме того, Кличко выразил убеждение в том, что учителя снова с удовольствием встретятся со своими учениками и быстро догонят все, что пропустили, а также оперативно подготовят и качественно проведут ВНО, чтобы ученики старших классов могли поступить в высшие учебные заведения.

