Врач-телеведущая Елена Малышева назвала Covid-19 прекрасным вирусом, ведь он убивает стариков

Известная российская телеведущая, процессор, доктор медицинских наук Елена Малышева угодила в грандиозный скандал. Она рассказала, что думает по поводу коронавирусного заболевания и удивила всех своим неоднозначным заявлением, что это прекрасный вирус, так как он убивает только стариков.



Такое мнение она высказала во время прямого эфира в Instagram, как передает УНИАН.



Елена Малышева, отвечая на вопрос о том, насколько опасен Covid-19, назвала его одним из самых прекрасных вирусов.



"Вы говорили, что это не опасно. Теперь говорите на языке правительства, что очень опасно. Где правда?" - написала Малышевой одна из подписчиц. На что доктор ей ответила неожиданно.



"Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю. Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших", - сказала ведущая.



Она объяснила это тем, что средний возраст умерших из-за коронавируса - 79,5 лет, а дети им практически не болеют.



Елена Малышева считает, что с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. Причина кроется в том, что от кори умирают дети, а от коронавируса - нет.

