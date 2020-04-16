Депутаты собрались на внеочередное заседание

Внеочередное заседание Верховной Рады проходит в четверг днем в Киеве.



Согласно электронной регистрации, в нем принимают участие 332 народных депутата.



Как сообщалось, в повестке дня внеочередного заседания парламента:



- законопроект о ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0034);



- законопроект (второе чтение) о внесении изменений в регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры (№ 1043);



- законопроект (второе чтение) о внесении изменений в закон о местном самоуправлении в Украине (№ 2653);



- законопроект о внесении изменений в законодательные акты Украины об усилении защиты телекоммуникационных сетей (№ 2654);



- законопроект (второе чтение) об оборонных закупках (№ 2398-д)



Депутаты пришли в парламент со средствами защиты - в масках, респираторах, очках и латексных рукавичках.

