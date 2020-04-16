"Евросолидарность" не поддержит изменения в Регламент - Порошенко

Фракция "Европейская солидарность" не будет поддерживать изменения в Регламент о предотвращении поправочного спама, заявляет сопредседатель фракции, пятый президент Украины Петр Порошенко.



"Точно мы не будем за них голосовать", - сказал Порошенко журналистам перед началом внеочередного пленарного заседания Верховной Рады в четверг.



Он подчеркнул, что предложенные изменения существенно ограничивают права оппозиции.



По словам Порошенко, эти изменения можно было бы ввести лишь на время карантина и ограничить его в сроках "1 мая или 1 июня".

