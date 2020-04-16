Обмен пленными на Донбассе завершен

Завершился процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц с неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской области, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.



"В Донецкой области мы передали на неподконтрольную сторону 10 человек и в Украину приняли 9 человек. Один, кто был запрошен той стороной на перемещение, отказался. В Луганской области только что завершен обмен. Мы получили 11 украинцев, на запрос той стороны мы передали 4 человек. Они запрашивали 7, но трое отказались пересекать линию разграничения", - рассказал он.



Таким образом, по его словам, Украина получила 20 человек, на неподконтрольную территорию передано 14.



На сайте президента Украины опубликован список освобожденных.



Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО):



1. Алакоз Александр (гражданский)



2. Гриненко Николай (военный)



3. Илюхин Николай (гражданский)



4. Карась Владимир (милиционер)



5. Костев Евгений (гражданский)



6. Помеляйко Александр (гражданский)



7. Садовский Александр (гражданский)



8. Сирык Вадим (гражданский)



9. Шайдов Виктор (военный)



Граждане, содержавшиеся на территории отдельных районов Луганской области (ОРЛО):



1. Желдак Виталий (гражданский)



2. Мироныч Сергей (гражданский)



3. Можаев Валентин (гражданский)



4. Полозов Николай (гражданский)



5. Попова Алевтина (гражданская)



6. Русинов Сергей (гражданский)



7. Сливка Иван (гражданский)



8. Сливка Александр (гражданский)



9. Табачный Александр (гражданский)



10. Штиль Александр (гражданский)



11. Яковенко Александр (гражданский)