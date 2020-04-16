Зеленский одобрил персональную обработку данных больных СOVID-19 без их согласия

Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий обработку персональных данных больных коронавирусом без их согласия. Об этом свидетельствуют данные с карты закона на сайте Верховной Рады по состоянию на четверг, 16 апреля.



Отмечается, что возвращен с подписью президента закон О внесении изменений в закон О защите населения от инфекционных болезней относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3320).



Закон актуализирует применяемые в мире понятия "самоизоляция", "обсервация", "специализированные больницы". Устанавливаются правовые основания для применения современных тактик противодействия распространению инфекционных болезней.



Документ временно вводит норму, необходимую для обработки персональных данных граждан даже без их согласия, с целью введения современных противоэпидемических мероприятий.



"Разрешается обработка персональных данных без согласия лица, в том числе данных, касающихся состояния здоровья, места госпитализации или самоизоляции, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места жительства, работы (учебы), с целью противодействия распространению коронавирусной болезни, в порядке, определенном в решении об установлении карантина, при условии использования таких данных исключительно в целях осуществления противоэпидемических мероприятий ", - говорится в документе.



Также предусматриваются временные меры по оперативному созданию временных специализированных больниц и привлечению медицинских работников к оказанию медицинской помощи больным коронавирусной болезнью.



Кроме того, закон предоставляет возможность руководителям учреждений здравоохранения привлекать к оказанию медицинской помощи следующие категории, такие как научно-педагогические работники высших учебных заведений (последипломного) образования, осуществляющих подготовку кадров в сфере здравоохранения, других лиц, имеющих сертификат врача-специалиста и соответствующую врачебную категорию.

