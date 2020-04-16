Ученые выяснили, какие книги предпочитают дети

Многие дети любят читать книги, но не всегда родители могут сделать правильный выбор в поисках очередной новинки.



Ученые решили помочь им и провели исследование. Исследователи отметили, что дети отдают предпочтение произведениям, в которых содержится больше причинно-следственной информации об окружающем мире, передает medikforum.



«Мы хотели понять, как интерес к информации причинно-следственного порядка влияет на повседневную деятельность, например, в контексте совместного чтения книг». – рассказывает Маргарет Шавлик из Университета Вандербильта, США.



Шавлик с коллегами провела исследование с участием 48 детей в возрасте 3-4 лет. Две разные книги детям читал волонтер, а потом спросил, какая им понравилась больше. Первая была посвящена внешнему виду и поведению животных с объяснением, почему это так, вторая просто описывала их особенности.



Большинство детей предпочитали первую книгу. Исследователи полагают, что родителям в поиске чтива стоит обращать внимание на книги, в которых содержится причинно-следственная связь.

