Лукашенко назвал пандемию хорошим уроком для "наркоманов и курцов"

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает пандемию коронавируса COVID-19 хорошим уроком для людей, имеющих вредные привычки. Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает пресс-служба главы белорусского государства в четверг, 16 апреля.



В частности, Лукашенко затронул вопрос распространения коронавируса, указав на категории граждан, которые наиболее уязвимы перед инфекцией.



"Для наркоманов и курцов – это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии", – сказал Лукашенко.



По состоянию на 16 апреля, в Беларуси заразились COVID-19 более 4200 человек, умерло 40 пациентов.



Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусы не умирают от коронавируса, а от "букетов" хронических заболеваний, которые развиваются на фоне COVID-19.

