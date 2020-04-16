Рада внесла изменения в регламент

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №1043 О внесении изменений в регламент Рады по противодействию злоупотреблениям прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", законопроект на внеочередном заседании Рады в четверг поддержали 242 народных депутата. В ходе голосования фракция "Слуга народа" дала 204 голоса, "Оппозиционная платформа - За жизнь" – 15, группа "Доверие" - 13, внефракционные – 10. Не дали ни одного голоса в поддержку закона фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос", группа "За будущее".



Закон предлагает закрепить в регламенте Рады особую процедуру рассмотрения законопроекта во втором чтении, которую смогут инициировать 150 депутатов, а поддержать - 226 и более.



Эта норма не будет распространяться на проекты кодексов и изменений в Конституцию, законопроекты, к которым поступило менее 500 поправок, и проекты, количество поправок к которым не превышает в пять раз количество статей (пунктов) принятого в первом чтении документа.



Согласно принятым изменениям, каждая депутатская фракция и группа имеет право определить по пять важных неучтенных поправок, которые будут обсуждены и проголосованы на пленарном заседании. В то же время внефракционные депутаты смогут обосновать по одной поправке.



Закон предусматривает право любого депутата поставить под сомнение каждую учтенную комитетом поправку. Если в сессионном зале она не набирает 226 или более голосов, то такая поправка считается отклоненной.



Закон также оговаривает время выступлений депутатов по поправкам на пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре – от одной до двух минут.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.



Перед голосованием состоялось совещание лидеров фракций и групп парламента, на котором, как утверждает нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура, приняли решение, что законопроект №1043 будет действовать не более трех месяцев.



"Достигнут консенсус между фракциями! Будем голосовать изменения в регламент чтоб разблокировать "банковский" законопроект. Норма будет действовать не более 3-х месяцев. После этого внесём изменения", - написал Качура в четверг в своем канале в Telegram.



Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект о банковской деятельности, принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.



Ко второму чтению законопроекта №2571-Д О внесении изменений в законодательство Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности подано более 16 тысяч поправок.

