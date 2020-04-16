В ВСУ вторая смерть от коронавируса

Во Львовской областной инфекционной больнице от коронавируса умер сотрудник Вооруженных сил Украины, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в четверг, 16 апреля.



Отмечается, что первые признаки болезни у него появились 1 апреля, в связи с ухудшением самочувствия 8 апреля он был доставлен во Львовскую областную инфекционную больницу, где находился на стационарном лечении в реанимационном отделении и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.



"Заболевание острой респираторной болезнью COVID-19 было подтверждено с помощью ПЦР тестирования 12 апреля. Сегодня 16 апреля в 10:20 он умер", - говорится в сообщении.



По информации медиков, у мужчины кроме коронавируса были сопутствующие заболевания.

