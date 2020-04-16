НАПК проверит бесплатный перелет Ермака из Минска

НАПК проверит законность бесплатного перелета главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака из Минска.



Об этом говорится в ответе НАПК на обращение Центра противодействия коррупции, информирует пресс-служба ЦПК.



"НАПК начало проверку действий председателя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Он возвращался частным самолетом из Минска после заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Это может трактоваться как подарок, поскольку Ермак не заплатил за эту услугу", - говорится в сообщении.



Уточняется, что 11 марта 2020 года журналисты зафиксировали прибытие Ермака частным самолетом из Минска, которым обычно пользуется олигарх Виктор Пинчук.



В ЦПК отметили, что сам Ермак сообщил, что перелет предложил ему второй президент Украины Леонид Кучма, и он не знает, кто именно оплатил эту поездку.



"Такая услуга считается подарком в понимании закона "О предотвращении коррупции". Ермак занимает должность, которая подпадает под действие этого закона. Однако закон запрещает получать подарки стоимостью более одного прожиточного минимума - сейчас это 2102 гривни", - отметили в ГПК.



В ЦПК сообщили, что в случае подтверждения этого нарушения Ермаку грозит штраф от 1700 до 3400 грн.

