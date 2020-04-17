Разумков подписал изменения в госбюджет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законы, принятые на внеочередном заседании парламента в понедельник, 13 апреля. Среди них необходимые изменения в Государственный бюджет на 2020 год, закон, вносящий изменения в работу судов на период карантина, создания Национального геопортала. Законы переданы на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Законопроект №3279-д "О внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" предусматривает создание Фонда борьбы с Covid-19 и его последствиями в размере 64,67 млрд грн. Средства фонда будут направлены, в частности на потребности здравоохранения в условиях противодействия Covid-19 (дополнительные доплаты медработникам, приобретение медицинского оборудования: быстрые экспресс-тесты, анализаторы ПЦР на Covid-19, расходные материалы для вирусологических лабораторий, аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты). Часть средств пойдет на социальную защиту: доплаты гражданам, предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования, Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы и предоставления трансферта Пенсионному фонду.



Законопроект №3276 "О внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса" предусматривает, что если в конкретном суде (кроме Высшего антикоррупционного) невозможно определить следственного судью для рассмотрения ходатайства, оно может быть передано в другой суд, определенный судом апелляционной инстанции или председателем Кассационного уголовного суда Верховного cуда, судебное заседание может проходить в режиме видеоконференции (кроме рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста). Участие защитника в судебном заседании на время карантина обеспечивается гарантиями Уголовного процессуального кодекса.



Законопроектом №2370 "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" определяется, что информация из всех существующих в Украине информационных систем геопространственных данных объединяется в одну базу - Национальный геопортал, доступ к которому для всех желающих является бесплатным через Интернет. В условиях открытия рынка земли документ позволит выявить неточности и неполноту данных в Государственном земельном кадастре, обеспечить его наполнение актуальной информацией.



