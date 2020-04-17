Обмен является важным шагом в реализации минских договоренностей - главы МИД Франции и Германии

Состоявшийся в четверг обмен удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, является важным шагом вперед в реализации минских договоренностей и выводов саммита в Нормандском формате, заявили министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Гайко Маас.



"Обмен сегодня удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, является важным шагом вперед в реализации минских договоренностей и выводов саммита в Нормандском формате, который состоялся в Париже 9 декабря 2019 года. Франция и Германия приветствуют усилия, которые приложила Трехсторонняя контактная группа под руководством посла Хайди Грау для того, чтобы этот обмен состоялся", - говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте Посольства Франции в Украине в четверг.



Франция и Германия еще раз подтвердили свою приверженность полному выполнению выводов саммита 9 декабря, в частности относительно соблюдения режима прекращения огня, разминирования, открытия новых пунктов пропуска и определения новых участков разведения сил.



Главы МИД подчеркнули, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине должна иметь, согласно своему мандату, гарантированный, безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая районы, неподконтрольные правительству Украины.



Как сообщалось, 16 апреля на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц, Украина забрала 20 человек и отдала 14 в отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

