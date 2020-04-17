В Великобритании за сутки скончались более 850 человек с коронавирусом

За истекшие сутки в Великобритании зафиксированы еще 861 летальных исходов пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг телеканал Sky News со ссылкой на британский Минздрав.



Кроме того, выявлено 18 тыс. 665 новых случаев заражения.



Таким образом, с начала эпидемии в Великобритании диагностировали 417 тыс. 649 случаев заражения, а 13 тыс. 729 инфицированных скончались. Однако, уточняет Sky News, в общую статистику заразившихся включаются и те лица, которые тестировались не по одному разу.



В то же время Sky News утверждает, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели по информации, поступающей из больниц. Так, отмечает телеканал, по последним данным Национальной статистической службы, на самом деле в марте в Англии и Уэльсе было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках. При этом более половины из этих случаев имели место в домах престарелых и хосписах, добавляет телеканал.

