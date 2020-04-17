В ОБСЕ прокомментировали обмен пленными между Киевом и Донбассом

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама и генсек организации Томас Гремингер в четверг поприветствовали обмен пленными между Киевом и Донбассом, сообщили пресс-служба ОБСЕ.



Самопровозглашенная Луганская народная республика и Киев завершили первый в этом году обмен пленными в Донбассе, он прошел по формуле "11 на 4". Также состоялся первый в текущем году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной ДНР. Киев передал Донецку десять удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.



“Сегодняшний обмен пленными - это важный шаг перед православной Пасхой. Стороны продемонстрировали политическую волю и гуманность. Этого дня долго ждали как заключенные, так и их родные и друзья”, - сказал Рама.



Генсек Томас Гремингер также поприветствовал состоявшийся обмен пленными. “Я призываю обе стороны использовать состоявшийся обмен и придать импульс для достижения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, основываясь на полном и всеобъемлющем выполнении минских договоренностей”, - заявил Гремингер.



Предыдущий обмен пленными, который стал первым за два года, прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными.

