Лавров и Маас обсудили подготовку видеоконференции "нормандской четверки"

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас договорились по телефону в четверг учесть ситуацию в мире при подготовке видеоконференции глав МИД "нормандской четверки", говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.



Уточняется, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. Министры обменялись мнениями о положении дел в урегулировании конфликта на Украине с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и подлежащих практической реализации через механизмы контактной группы.



"Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована", - отмечает МИД РФ.



В ведомстве добавили, что Лавров привлек внимание "к конкретным примерам неконструктивных действий киевских властей, препятствующих всестороннему осуществлению минского "комплекса мер".



Кроме того, стороны обсудили ситуацию в мире, а также в России и Германии в связи с пандемией коронавируса. "Министры были едины во мнении о необходимости объединения усилий международного сообщества для борьбы с эпидемией и ее распространением, неприемлемости политизации темы коронавирусной инфекции", - добавили в ведомстве.



Также министры затронули ряд практических вопросов двустороннего российско-германского сотрудничества.

