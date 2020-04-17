На главпочтамте Львова открыли выставку марок и открыток в честь нацистской дивизии СС "Галичина"

На львовском главпочтамте проходит выставка марок и открыток посвященных нацистской дивизии СС "Галичина".



Об этом в четверг, 16 апреля, сообщил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.



"На главпочтамте Львова проходит выставка марок и открыток посвящённых нацистской дивизии СС "Галиция", - написал он.



Напомним, в конце марта стало известно, что и.о. министра образования Мандзий организовывала во Львове конкурс в честь СС "Галичины". Как отмечалось, при ее руководстве областной "освитою", ОГА стала одним из организаторов конкурса рисунка на тему дивизии СС "Галичина", в которой на стороне нацистской Германии воевали западные украинцы.



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