Сотруднику Кабмина вручили подозрение по делу за препятствовании журналистской деятельности

Представителю Кабмина, который препятствовал профессиональной деятельности журналистов, вручили подозрение в совершении преступления, на что понадобился целый год.



Об этом тележурналист Владимир Тимофийчук сообщил Национальному союзу журналистов в четверг, 16 апреля, передает пресс-служба НСЖУ.



"К сожалению, "в ближайшее время" разъяснить нормы статьи 171 УК не получилось. Для этого понадобился целый год. Не буду сейчас вдаваться в подробности, каких усилий мне пришлось приложить, чтобы следствие вспомнило свои функциональные обязанности и начало работать по закону. Однако и это еще не конец... Но на сегодня имею маленькую победу...", – написал на своей странице в "Фейсбуке" журналист.



В комментарии НСЖУ Владимир Тимофийчук подчеркнул, что обязан прогрессу в расследовании дела о препятствовании его журналистской деятельности процессуальному руководителю – прокурору Киевской местной прокуратуры Николаю Балакиреву.



Как отмечается, в мае 2019 года Владимир Тимофийчук обратился в Национальную полицию с заявлением о препятствовании профессиональной деятельности со стороны главного специалиста Секретариата Кабинета Министров Украины Игоря Конопацкого. А телеканал "1+1" направил тогдашнему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману официальное письмо с требованием провести служебное расследование относительно действий работника Кабмина, который набросился на журналиста, устроив потасовку, и сорвал съемку в правительственном помещении. В Национальном союзе журналистов Украины тогда осудили поведение чиновника, который нагло препятствовал работнику СМИ.

