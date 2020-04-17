Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Признаком заражения коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 может стать сыпь на ногах. Об этом заявляют испанские и итальянские врачи. По данным европейских медиков, у 20% итальянцев, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, были замечены проблемы с кожей.

Наиболее характерен этот симптом для детей и подростков. Педиатры Испании отметили схожесть сыпи при COVID-19 и при заболевании оспой или корью.



В связи с этим, медики призвали внимательней относиться к появлению сыпи на ногах и самоизолироваться дома в случае проявления этого симптома. Но при этом врачи предостерегают, что не стоит обращаться в больницу с жалобой на коронавирус только из-за появления сыпи.

