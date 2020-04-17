Том Харди в образе гангстера в первом трейлере драмы «Капоне»

Вышел первый трейлер криминальной драмы «Капоне», в которой Том Харди играет самого знаменитого гангстера Америки Аль Капоне в последние годы его жизни.



Действие фильма происходит после того, как Аль Капоне вышел из тюрьмы. Криминальный авторитет, державший в страхе весь Чикаго, проводит дни в особняке на Палм-Айленде во Флориде и страдает от прогрессирующей деменции и сифилиса.



Это первая большая роль Харди после успешного «Венома».



В фильме также снялись Мэтт Диллон, Линда Карделлини, Джек Лоуден, Кайл Маклахлен и другие.



Фильм выйдет на стриминг-платформах 12 мая. Режиссер Джош Транк заявил, что в будущем планирует выпустить картину в кинотеатрах.





