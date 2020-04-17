Земфира рассказала, что работает над новым альбомом

Земфира второй раз за неделю прервала молчание. Сначала она нежиданного опубликовала новую песню «Крым», а теперь анонсировала новый альбом.



По словам певицы, пластинка готова на две трети. Однако именно сейчас, отмечает Земфира, все это не так важно. Гораздо важнее — оставаться дома и заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.



«В эти странные дни, когда никто ничего не понимает. Я сижу дома, каждый день хожу от одного инструмента к другому, пытаюсь облечь свои мысли и чувства в песни. Сейчас больше ничего сделать не могу. Хочу помогать старикам, хочу быть полезной. Такое время наступило — как в романах моего любимого Филипа Дика — неопределенное время. Пишу альбом, готов на две трети, но разве это важно сейчас? Нет. Важно — сидеть дома, беречь близких. У нас все будет. И альбом, и тур, и все на свете. Но сейчас мы все должны замереть, чтобы выжить», — написала Земфира.





