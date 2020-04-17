В УПЦ собирают помощь монахам и семинаристам, у которых диагностировали коронавирус

В Украинской Православной Церкви собирают помощь монахам и студентам Киевских духовных школ, у которых диагностировали коронавирус.



Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на своей странице в Фейсбук написал преподаватель Киевской духовной семинарии архимандрит Феодосий (Марченко).

Архимандрит отметил, что «здоровье пациентов под профессиональным контролем».

Он также опубликовал список необходимых закупок.



«Часть необходимого есть, другая часть находится в процессе сборки и доставки. […] Это динамичный и трудоемкий процесс, растянутый во времени, который требует огромных усилий и времени всех неравнодушных лиц», - рассказал священнослужитель.



Средства распределяют по трем направлениям: Александровская больница и реанимация, КДАиС и Киево-Печерская лавра.



С полным списком необходимых препаратов и реквизитами для оказания финансовой помощи можно ознакомиться здесь.

