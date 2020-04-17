Право на мыло
Ошибаются все – от кассира до авиадиспетчера, вопрос лишь в «цене» и возможности исправить свою ошибку, а также способности не повторить ее снова. В этом отношении отдельно стоят саперы, остальные же имеют гораздо больше шансов повторения пройденного материала. Давайте смотреть правде в глаза: хозяйка может забыть утку в духовке, таксист – привезти вас не в тот район города, учитель – ошибиться материком, хирург – вырезать не ту почку. Ну и что? Подгоревшее мясо можно притрусить зеленью, неправильно вырезанное – землей.
Поэтому флеш-моб наших молодых законотворцев «Я имею право на ошибку!» просто обязана подхватить их обслуга, поскольку карантин не позволяет их избирателям сделать эту инициативу всенародной. В этой логике можно выдавать им в гардеробе чужие пальто, вместо соли в борщ сыпать сахар, ставить неправильные диагнозы и уточнять их на операционном столе, нечаянно вместо прыща вскрыв брюшную полость – а что? Человеку свойственно ошибаться! Тем более, что это ж наши дети – плоть от плоти своих избирателей. И на ошибках учатся – их количество обычно переходит в качество опыта, правда, это не про нас: мы каждые пять лет осваиваем новую высоту (или глубину), активно этим правом на ошибку пользуясь. Поэтому, «мыльную» оперу про нас можно смотреть вечно.
«Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться», – вспомнила я слова Махатмы Ганди, читая очередную сводку о состоянии здоровья заболевших короновирусом первых лиц других государств и живо представив, как Борис Джонсон, находясь под воздействием высокой температуры, нажимает на «кнопку» своего ядерного чемоданчика… Не надо быть адвокатом дьявола, чтобы выстроить потом правовую позицию его защиты.
Если мысленно провести этот флэш-моб в ретроспективе – уверена, что о своем праве на ошибку заявили бы и Гитлер с Иудой. Видимо, также благими намерениями руководствовалась “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк – автор законопроекта №3316, предусматривающего уголовную ответственность для обидчиков ЛГБТ, которых депутат предлагает обложить штрафами до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если преступления против ориентации совершает служебное лицо, то штрафы увеличиваются вдвое. Если они совершены группой лиц или повлекли тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.
Если для защиты человека «яркой» ориентации от неправомерных действий третьих лиц вводятся специальные нормы, то получается, что нас, серое большинство, можно обижать безнаказанно? Иначе зачем Уголовный кодекс содержит разделы II (Преступления против жизни и здоровья лица) и XII (Преступления против общественного порядка и моральности)
Возникают вопросы: если для защиты человека «яркой» ориентации от неправомерных действий третьих лиц вводятся специальные нормы, то получается, что нас, серое большинство, можно обижать безнаказанно? Иначе зачем Уголовный кодекс содержит разделы II (Преступления против жизни и здоровья лица) и XII (Преступления против общественного порядка и моральности), предусматривающие, в частности, наказание за побои и истязания (ст. 126 УК), хулиганство (ст. 196 УК)?
Так, например, для квалификации действий против здоровья человека согласно ч. 1 ст. 126 УК (умышленное нанесение удара, побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) мотив и цель не имеют значения.
Следовательно, как человек не примечательный ни своей национальностью, ни ориентацией, я сделала для себя вывод, что нормы закона от “Слуги народа” Ольги Василевской-Смаглюк являются для меня дискриминационными, поскольку направлены на особый режим защиты прав и свобод отдельной категории граждан, к коей я не отношусь.
Тем временем активное «меньшинство» в обиду себя не дает: общественная организация "Инсайт", действуя в интересах ЛГБТ, 13 апреля подала в Шевченковский районный суд Киева иск к почетному патриарху УПЦ КП Филарету, который 19 марта в интервью "4 каналу" заявил, что причиной эпидемии коронавирусной инфекции являются однополые браки.
"Требования у нас очень простые – признать распространенную информацию недостоверной и дискриминационной и опровергнуть ее. Моральный вред нами не заявлялся, потому что для нас, как и для многих представителей ЛГБТК-сообщества, это не вопрос денег – это вопрос чести и достоинства", – сказано в сообщении.
То есть, по сути Филарет должен признать свою «ошибку» и публично изменить свое мнение на противоположное. Следует заметить, что Филарет также говорил и о том, что свершение церковных таинств не является средством распространения инфекции. Однако вскоре в связи со случаями заболеваний Covid-19 в Киево-Печерской Лавре, она срочно была объявлена «эпицентром коронавируса» в Украине, что позволило специалисту по украинской памяти В.Вятровичу заявить о необходимости изъятия этого и других монастырей из управления УПЦ МП.
Жду его рекомендации встречать Пасху в сети строительных магазинов «Эпицентр» – судя по отсутствию подобных негативных сообщений касательно этих торговых центров – это совершенно святое место, куда не способен попасть ни один вирус и где можно чувствовать себя в полной безопасности, независимо от ориентации и вероисповедания.
Кельменецкий районный суд Черновицкой области не нашел оснований штрафовать сельчанина, который находился на остановке без маски, поскольку ему негде было ее купить или пошить, и закрыл дело ввиду отсутствия состава правонарушения
Главное не ошибиться. Или ошибиться, но вовремя вспомнить о своем праве хоть на что-нибудь – в этом вам поможет следующий краткий обзор судебных решений о привлечении к административной ответственности по статье 44-3 КоАП.
1. Нахождение в общественном месте без маски не является основанием для привлечения лица к административной ответственности по ст.44-3 КоАП, поскольку закон не обязывает граждан их покупать.
8 апреля 2020 г. судья Кельменецкого районного суда Черновицкой области Телешман О.В., принимая постановление в деле № 717/422/20, отметил следующее.
В соответствии со статьей 8 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней» финансирование профилактических и противоэпидемических мероприятий осуществляется за счет средств Государственного бюджета Украины и местных бюджетов, а в случаях, предусмотренных законом, – за счет средств предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также средств физических лиц.
Исходя из этой нормы Кельменецкий районный суд Черновицкой области не нашел оснований штрафовать сельчанина, который находился на остановке без маски, поскольку ему негде было ее купить или пошить, и закрыл дело ввиду отсутствия состава правонарушения. Так, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие, что нарушитель в соответствии с законом за собственные средства обязан приобрести или изготовить средство индивидуальной защиты, в частности респиратор или защитную маску, или ему профинансировали расходы на приобретение или изготовление средств индивидуальной защиты из государственного или местного бюджетов. Только при таких условиях он нарушил бы запрет Кабмина находиться в общественных местах без надетых маски или респиратора, в том числе изготовленных самостоятельно.
Кроме того, суд обратил внимание, что в настоящее время в Украине не определены медицинские критерии и не приняты нормативно-правовые акты о случаях и необходимости ношения гражданами средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски для защиты органов дыхания, в том числе изготовленных самостоятельно.
2. Зрители – не свидетели: помните фигуру пловца, который пытался попасть на спортивную площадку в Гидропарке вплавь? За ним гонялись около 10 полицейских, но суд вернул полиции материалы дела на доработку, поскольку у них не нашлось двух свидетелей для подписания админпротокола, а согласно ч.3 ст.62 Конституции Украины все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.
В отличие от некоторых своих коллег я бы не рекомендовала в случае нежелательной встречи с полицией цитировать эту и другие статьи Конституции, поскольку полиция должна действовать в рамках своих полномочий, а вопрос, насколько она их соблюдает – прерогатива суда («сначала исполняй, затем обжалуй»)
Однако в отличие от некоторых своих коллег я бы не рекомендовала в случае нежелательной встречи с полицией цитировать эту и другие статьи Конституции, поскольку полиция должна действовать в рамках своих полномочий, а вопрос, насколько она их соблюдает – прерогатива суда («сначала исполняй, затем обжалуй»). Тем более, ни вам, ни полиции не решать, насколько введенные недавно «карантинные» новеллы нашего законодательства соответствуют нормам Конституции.
3. Законно ли постановление КМУ от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19»?
9 апреля 2020 г. Окружной административный суд г. Киева открыл производство по делу № 640/7822/20 о признании противоправными и недействительными подпунктов 2, 5, 6, 16 пункта 2 постановления от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19».
Адвокат, который подал этот иск к Кабинету министров Украины, считает противоправными и просит отменить такие положения постановления КМУ № 211, предусматривающие запрет:
– перемещения группой лиц в количестве более чем два человека,
– посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, а также спортивных и детских площадок;
– находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус.
Подготовительное заседание суда назначено на 30 апреля 2020г, и это только начало.
Возможно, рассмотрев материалы дела, суд согласится с аргументацией истца, признает данные нормы постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211 противоправными и отменит их. Когда бы это ни произошло, Кабмин обжалует данное решение в апелляционном порядке. И только решение суда апелляционной инстанции в момент его принятия вступает в законную силу, хоть и может быть обжаловано в кассационном порядке.
Поэтому гражданам, вдохновленным данным иском и выучившим наизусть пару статей Конституции, до окончания карантина стоит все же забыть о посещении парков и скверов без четвероногих друзей, но не забывать паспорт, путешествуя в сторону мусорника или аптеки в компании максимум одного человека.
Чисто по-человечески, на мой взгляд, дискриминационной является норма части 3 пункта 4 постановления КМУ от 11 марта 2020 № 211 – «установить, что лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются лица, достигшие 60-летнего возраста» (если они не подпадают под установленные этой нормой исключения).
Признаком нашей «децивилизации» стало выделение Верховной Радой 13 апреля (при «перекройке» Государственного бюджета на 2020 год для борьбы с коронавирусом) немалых бюджетных средств (почти полмиллиарда гривен) на «мыло» – некий патриотический кинематографический продукт
С одной стороны: почему здоровый человек 60+ не может сам себе вынести мусор или купить хлеб? Если же говорить о людях, которые и так еле передвигались не далее той же булочной, то кто должен заботиться о них, если выходить из дому теперь им прямо запрещено? Не у всех есть дети или внуки, способные обеспечить своих родных, особенно, если для этого нужно добираться из другого района города на такси.
Наверное, поэтому в Киеве растет количество суицидов среди пожилых людей. Неудивительно, что из всех возможных способов покинуть этот жестокий мир они выбрали самый экономичный – повешение: какая-то веревка завалялась со старых времен, а мыло – единственный антисептик, который им сегодня доступен.
И менее всего мне бы хотелось обвинять в этом наше правительство – плоть от плоти нашего электората с его чаяниями и критериями успеха. Ибо что есть человек? Обезьяна с Айфоном? Или внук/сосед незаметной скромной бабушки, поделившийся с ней хлебом и кефиром?
Есть история о том, как антрополог Маргарет Мид спросила своих студентов, какая находка, по их мнению, свидетельствует о появлении человеческой цивилизации? Студенты вспомнили об орудиях труда, рыболовных крючках, глиняных горшках и пр.
Но Мид сказала, что первым признаком цивилизации у древнего человека является бедренная кость, сросшаяся после перелома: в дикой природе, если животное ломает лапу (ногу) – оно погибает. Так работает естественный отбор: слабый или больной сразу становится добычей для хищников или погибает от голода.
Поэтому сросшаяся бедренная кость — это доказательство того, что кто-то долго ухаживал за больным, кормил его и защищал от опасностей.
Если же говорить об искусственном отборе в условиях эпидемии (которая, как мы знаем, будет продолжаться, пока не закончится карантин), то на мой скромный взгляд признаком нашей «децивилизации» стало выделение Верховной Радой 13 апреля (при «перекройке» Государственного бюджета на 2020 год для борьбы с коронавирусом) немалых бюджетных средств (почти полмиллиарда гривен) на «мыло» – некий патриотический кинематографический продукт, который, очевидно, смогут увидеть не только лишь все, особенно ввиду отмены проведения в этом году Каннского кинофестиваля – иначе бы, конечно, Золотая пальмовая ветвь того бы стоила. На содержание Украинского института книги, поддержку книгоиздательского дела и популяризацию украинской литературы в мире выделено 100 165 700 грн. За чей же тогда счет борьба с хворобой? Социальная сфера в первую очередь, конечно.
Ошибка? Не думаю – все гораздо глубже: „Мы — лишь еще одна неудачная мутация, еще одна незавершенная биологическая ошибка, и однажды планета стряхнет нас, как назойливых блох“, – сказал американский комик Джордж Карлин…