Право на мыло

Ошибаются все – от кассира до авиадиспетчера, вопрос лишь в «цене» и возможности исправить свою ошибку, а также способности не повторить ее снова. В этом отношении отдельно стоят саперы, остальные же имеют гораздо больше шансов повторения пройденного материала. Давайте смотреть правде в глаза: хозяйка может забыть утку в духовке, таксист – привезти вас не в тот район города, учитель – ошибиться материком, хирург – вырезать не ту почку. Ну и что? Подгоревшее мясо можно притрусить зеленью, неправильно вырезанное – землей.



Поэтому флеш-моб наших молодых законотворцев «Я имею право на ошибку!» просто обязана подхватить их обслуга, поскольку карантин не позволяет их избирателям сделать эту инициативу всенародной. В этой логике можно выдавать им в гардеробе чужие пальто, вместо соли в борщ сыпать сахар, ставить неправильные диагнозы и уточнять их на операционном столе, нечаянно вместо прыща вскрыв брюшную полость – а что? Человеку свойственно ошибаться! Тем более, что это ж наши дети – плоть от плоти своих избирателей. И на ошибках учатся – их количество обычно переходит в качество опыта, правда, это не про нас: мы каждые пять лет осваиваем новую высоту (или глубину), активно этим правом на ошибку пользуясь. Поэтому, «мыльную» оперу про нас можно смотреть вечно.



«Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться», – вспомнила я слова Махатмы Ганди, читая очередную сводку о состоянии здоровья заболевших короновирусом первых лиц других государств и живо представив, как Борис Джонсон, находясь под воздействием высокой температуры, нажимает на «кнопку» своего ядерного чемоданчика… Не надо быть адвокатом дьявола, чтобы выстроить потом правовую позицию его защиты.



Если мысленно провести этот флэш-моб в ретроспективе – уверена, что о своем праве на ошибку заявили бы и Гитлер с Иудой. Видимо, также благими намерениями руководствовалась “Слуга народа” Ольга Василевская-Смаглюк – автор законопроекта №3316, предусматривающего уголовную ответственность для обидчиков ЛГБТ, которых депутат предлагает обложить штрафами до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Если преступления против ориентации совершает служебное лицо, то штрафы увеличиваются вдвое. Если они совершены группой лиц или повлекли тяжкие последствия – наказываются лишением свободы на срок до восьми лет.



Если для защиты человека «яркой» ориентации от неправомерных действий третьих лиц вводятся специальные нормы, то получается, что нас, серое большинство, можно обижать безнаказанно? Иначе зачем Уголовный кодекс содержит разделы II (Преступления против жизни и здоровья лица) и XII (Преступления против общественного порядка и моральности)

Кельменецкий районный суд Черновицкой области не нашел оснований штрафовать сельчанина, который находился на остановке без маски, поскольку ему негде было ее купить или пошить, и закрыл дело ввиду отсутствия состава правонарушения

В отличие от некоторых своих коллег я бы не рекомендовала в случае нежелательной встречи с полицией цитировать эту и другие статьи Конституции, поскольку полиция должна действовать в рамках своих полномочий, а вопрос, насколько она их соблюдает – прерогатива суда («сначала исполняй, затем обжалуй»)



Признаком нашей «децивилизации» стало выделение Верховной Радой 13 апреля (при «перекройке» Государственного бюджета на 2020 год для борьбы с коронавирусом) немалых бюджетных средств (почти полмиллиарда гривен) на «мыло» – некий патриотический кинематографический продукт