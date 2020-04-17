В Киеве самый высокий уровень загрязнения воздуха в мире

Индекс качества воздуха в Киеве составляет 338 при норме в 50. Об этом сообщает портал iqair.com, отслеживающий качество воздуха в крупнейших городах мира, в пятницу, 17 апреля.



По состоянию на сегодняшнее утро Киев по-прежнему возглавляет рейтинг по загрязнению воздуха - он занял первую позицию еще со вчерашнего вечера. На втором месте со значительным отрывом находится Китай - там индекс качества воздуха составляет 162 пункта.



При этом глава Минздрава Максим Степанов заявил, что причиной смога в Киеве является сжигание сухой травы и мусора на территории частных домовладений.



"Мы видим сильный смог в городе Киеве и Киевской области, чувствуем его. По информации ГСЧС, этот смог - следствие сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств. Важно, что по сообщениям ГСЧС, химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает фоновых значений", - сказал министр.



Степанов дал советы киевлянам оставаться дома и сделать влажную уборку.



"Дым в воздухе может вызвать головную боль, затруднение дыхания, кашель, раздражение глаз, поэтому Минздрав советует как можно больше времени проводить дома, не выходить на улицу, пить больше жидкости до двух-трех литров в сутки. Также максимально не открывать дома окна, проводить чаще влажную уборку помещений. Также это особенно для людей, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания", – резюмировал глава МОЗ.

