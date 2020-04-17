В России более 4000 случаев коронавируса за сутки

За сутки в России выявили рекордные 4069 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране 32007 инфицированных, сообщил в пятницу, 17 апреля, представитель информцентра о коронавирусе доктор Александр Мясников.



Как сообщается, число умерших пациентов с коронавирусом достигло 273 (+41), выздоровели за сутки еще 286 человек - всего 2590.



При этом в оперштабе сообщили, что эти данные не учитывают статистику республики Алтай, где пока случаев коронавируса зафиксировано не было.

