В Минздраве рассматривают возможность тестирования на COVID-19 всех медработников

В Министерстве здравоохранения рассматривают возможность тестировать всех медицинских работников, работающих с больными на COVID-19. Об этом в Telegram-канале написал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.



"Третий день подряд фиксируем антирекорды. За последние сутки - 501 подтвержденный (случай - ред.) на COVID-19. Поэтому, пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований всем медицинским работникам, которые работают со случаями коронавируса, один раз на пять дней", - отметил Степанов.



По его словам, в случае отказа в тестировании - сразу надо сообщать на горячую линию Минздрава: 0800505201.

