В США резкий суточный рост смертей от коронавируса

В США за сутки зафиксировано рекордное число умерших от коронавируса.



Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с 15 по 16 апреля скончались 4 591 человек, зарегистрировано 31 451 новых случаев заболевания.



Таким образом, показатель смертности за сутки оказался примерно в два раза выше, чем обычно.



Всего в США зарегистрировано более 671 тысячи случаев заражения коронавирусом и 33 284 умерших, 56 236 выздоровевших.

