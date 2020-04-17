Украина с начала апреля купила 176 аппаратов ИВЛ

Украина в апреле закупила 176 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в ходе брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"Всего, начиная с 1 апреля, количество аппаратов, дополнительно закупленных и поставленных, установленных в больницах нашей страны, которые имеют возможность работать с больными COVID-19, составляют 176 аппаратов. Это количество постоянно увеличивается", – сказал Степанов.



Министр заверил, что на сегодня Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ.



В Минздраве сообщили, что Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

