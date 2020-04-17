Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека

По состоянию на 17 апреля в Киеве подтверждены 705 случаев COVID-19, в том числе 61 - за минувшие сутки, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.



"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось еще на 61 человека. Из них - 7 медиков. Всего в Киеве уже 705 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он на онлайн-брифинге в пятницу.

