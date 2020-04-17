В Киеве ограничивается доступ к городским кладбищам – мэр

По словам мэра Киева, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.



"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", - заявил Кличко во время онлайн пресс-конференции в пятницу.



Он также напомнил, что с четверга, 16 апреля, также усилен контроль и на въездах в украинскую столицу: водителям и пассажирам транспорта на основных въездах в Киев измеряют температуру.

