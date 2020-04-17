В Европе продажи новых автомобилей упали из-за пандемии наполовину

Объемы продаж новых автомобилей в Европе в результате эпидемии COVID-19 в марте упали на 51,8%.



Об этом говорится в заявлении Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), пишет влиятельное издание Le Figaro .



«Продажи автомобилей во всех заинтересованных странах упали в марте на 51,8%, особенно заметное падение наблюдается в Италии (-85,4%). Во Франции этот показатель зарегистрирован на уровне -72,2%, в Испании - на 69,3% и на 37,7% в Германии», - отмечается в заявлении.



ACEA также уточнила, что продажи Volkswagen снизились на 43,6%, тогда как Renault и PSA - упали на 63,7% и 66,9% соответственно.

