В Испании второй день подряд ускоряется прирост смертей от коронавируса

В Испании за сутки скончались 585 пациентов с коронавирусом, сообщает в пятницу газета "Мундо".



Эта цифра выше, чем показатель за предыдущий день: тогда сообщалось о 551 летальном исходе. За день до этого в Испании зафиксировали 523 смерти.



В общей сложности за время эпидемии в Испании умерли 19 тыс. 478 заболевших COVID-19.



Положительный тест на коронавирус в Испании сдали уже 188 тыс. 068 человек, из них за последние сутки - 5 252 человек.

