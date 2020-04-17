В Киеве запускают онлайн-садик на период карантина

С 20 апреля на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян в период COVID-19 стартует онлайн детский сад. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского главы Владимир Бондаренко, передает УНН.



"С 20 апреля запускаем онлайн детский сад на базе платформы эмоциональной поддержки киевлян", - сообщил Бондаренко.



Так, садик рассчитан на детей в возрасте от 4 до 6 лет. Квалифицированные и опытные воспитатели предложат три активности в день продолжительностью 30 минут каждая.



Добавим, платформа эмоциональной поддержки - это бесплатный ресурс для киевлян. Впрочем, за помощью обращаются не только киевляне, но и жители других городов Украины и даже украинцы, находящиеся за рубежом. Специалисты никому не отказывают в помощи.



На платформе эмоциональной поддержки можно получить эмоционально-психологическую помощь и консультации специалистов и тренеров образовательного хаба города Киева.



Кроме того, платформа предлагает различные онлайн курсы, спортивные онлайн тренировки. Также можно осуществить виртуальные экскурсии по музеям столицы, посмотреть спектакли некоторых театров.

