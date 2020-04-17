Чем занять детей на карантине: советы ведущего «Интера» Андрея Доманского

Карантин – это своеобразная проверка родителей на изобретательность. Ведь когда ребенок дома и ничем не занят – ему быстро становится скучно: он начинает требовать внимания других членов семьи или куда хуже – искать приключений самостоятельно. Чем можно занять детей на карантине? Своими рекомендациями делится ведущий «Интера» – образцовый многодетный отец Андрей Доманский.



Карантин семейство Доманских проводит на даче, расположенной в Киевской области. «В прошлом году мы с женой озадачились и приобрели еще одно гнездышко, и не прогадали, – констатирует Андрей. – Ведь так здорово проводить карантин не в квартире – в четырех стенах, а на свежем воздухе, среди разнообразия природы». За месяц карантина у Доманских уже сложились свои маленькие традиции. Например, регулярные походы к озеру, наблюдения за жизнью муравьев и велосипедные экскурсии по окрестностям. Последние особенно нравятся младшим членам семейства. «Каждый раз перед выездом мы с детьми прокладываем маршрут, определяя, какие интересности можем увидеть по пути, – рассказывает телеведущий. – Обычно наши выезды длятся около двух часов, после чего мы возвращаемся домой, где ребятня делится впечатлениями и наблюдениями. Так, во время одного из выездов я узнал, что в нашем поселке сохранилась система оборонительных укреплений, существующих еще со времен Киевской Руси – так называемые Змиевы валы».



Еще семья Доманских проводит много активностей на свежем воздухе: бадминтон, игры с мячом. На карантине Андрей Доманский с удовольствием выполняет работу по дому – например, стрижет газон. «Раз в неделю я, атлетический мужчина в майке, выхожу с газонокосилкой во двор и наматываю круги мимо окна, откуда смотрит жена и счастливо машет мне рукой. Все как в старых американских фильмах!» – с улыбкой говорит ведущий.



Обучению также выделено определенное время: «На время карантина все уроки осуществляются онлайн. Дети делают уроки, затем мы все это фотографируем и отправляем учителям на проверку. К слову, сейчас с нами живет трое детей. А после Пасхи будет флэш-рояль, потому что я съезжу в Одессу и заберу остальных детей к нам. Мой собственный детский сад в миниатюре (улыбается)».



По словам Андрея, чтобы справиться с таким количеством детворы, нужен четкий план: «Если их не занимать чем-то – это превращается в тягостное времяпрепровождение для всех. Дети начинают ругаться, орать и испытывать терпение взрослых. Это заканчивается плохо». Поэтому, если хотите избежать ссор и склок, следуйте рекомендациям телеведущего:



1. Если у вас частный дом – чаще выходите гулять во двор. Игры на свежем воздухе способствуют выбросу лишней энергии. Если дома нет – по крайней мере, как можно чаще проветривайте помещение.



2. Отвлекайте детей от постоянного просмотра мультиков – заменяйте их на более качественный контент. Например, вместо «Свинки Пеппы» можно показать документальное видео о необычных породах свиней. Поверьте, дети с удовольствием смотрят ролики об иберийских свинках, которые обретают свою мускулистость благодаря поеданию желудей.



3. Разделяйте увлечения детей или прививайте новые. Например, научите играть в шахматы, нарды или домино – это помогает поддерживать в тонусе мозговую активность.



4. Прививайте любовь к физическим упражнениям – собственным примером, разумеется. Сейчас очень много онлайн-тренировок, можно заниматься йогой или гимнастикой, не покидая дом.



5. Читайте с детьми книги. Причем не обязательно по школьной программе. Благо, сейчас существует много детских книг, которые увлекут в процесс чтения даже самых неусидчивых малышей. Например, книги о небезызвестном мальчике-волшебнике Гарри Поттере.



Для взрослых тоже есть много интересного. Так, последними открытиями для самого ведущего стали:



Книга «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки. Автор предлагает читателю взглянуть по-новому на тему финансов и научить детей обращаться с деньгами до того, как они столкнутся с финансовыми трудностями.



Автобиография Оззи Осборна – «Оззи. Автобиография без цензуры» – невероятно увлекательная, харизматичная, личная и по-настоящему смешная книга воспоминаний известного рокера.



Сериал «Триггер». В центре сюжета этого психологического триллера – психолог Артем Стрелецкий. В отличие от коллег, готовых месяцами слушать жалобы клиентов, Артем предпочитает использовать в своей работе «шоковый» метод психотерапии. Применяя различные провокации, он активирует в психике пациентов желание разобраться со всеми проблемами за парочку сеансов. Схема успешно работала до того дня, пока один из клиентов не совершил суицид, а врача отдали под суд. Выйдя из тюрьмы по УДО, Стрелецкий возвращается к работе и пытается самостоятельно раскрыть дело, из-за которого оказался в тюрьме.



Сериал «Убивая Еву». Триллер рассказывает об аналитике MI5 Еве Поластри, охотящейся за психопатичной наемной убийцей Вилланель. Очень скоро все выходит из-под контроля: две женщины становятся одержимы друг другом.



Сериал «Фрейд». События разворачиваются в 1886 году. В Вене происходит серия убийств. Полиция никак не может найти убийцу, пока к делу не присоединяются ветеран Альфред Кисс, молодой психиатр Зигмунд Фрейд и ясновидящая Флер. Вместе они пытаются выследить злоумышленников, в совершенстве владеющих излюбленным методом самого Фрейда – гипнозом.



Будьте внимательны друг к другу! Берегите себя и своих близких. А чтобы мотивировать детей не расслабляться на карантине, учиться и осваивать новые хобби, смотрите всей семьей выпуски детского талант-шоу «Круче всех. Лучшее» – по субботам в 20:30 на телеканале «Интер».

