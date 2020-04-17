В Германии заявили о виртуальном визите Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль совершит первый визит в Германию в виртуальном формате. Об этом в пятницу, 17 апреля, сказал официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Укринформ.



В понедельник, 20 апреля, состоится первый визит украинского премьер-министра Шмыгаля в Германию. С учетом обстоятельств, понятно, что он состоится в виртуальной форме, – сказал Зайберт.



По его словам, в повестке дня переговоров с канцлером Ангелой Меркель, которые состоятся в 15 часов по берлинскому времени (16:00 по Киеву – ред.), стоят «двусторонние вопросы немецко-украинских отношений, процесс реформ в Украине и, конечно, состояние выполнения Минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликта на востоке Украины.



Также главы правительств обсудят меры, которые употребляют их страны для преодоления пандемии коронавируса.

