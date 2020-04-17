Каждая пятая пневмония в Киеве оказалась коронавирусной

В Киеве более 1500 больных пневмонией проверили на коронавирус. У каждого пятого результат оказался положительным. Об этом во время брифинга в пятницу, 17 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



Так, сообщается, что три недели назад во всех медучреждениях Киева начали обязательное тестирование всех больных с пневмонией.



"Сегодня с диагнозом пневмония лечатся более 400 больных. У всех пациентов отобрали образцы для ПЦР-тестов. Всего за это время данную процедуру прошли уже более полутора тысяч пациентов. Почти 300 оказались больными коронавирус", - рассказал Кличко.



Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса.



"Но, если вы чувствуете недомогание. Если у вас температура и вам сложно дышать - сразу обращайтесь к врачу", - добавил Кличко.



Он напомнил, что чем раньше больному назначат лечение, тем меньше рисков получить осложнения или заразить других людей.

