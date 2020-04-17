Зеленский напомнил, что сейчас не время пикников

Президент Владимир Зеленский перед Пасхой напомнил, что карантин - временный, а пик заболевания коронавирусом еще не достигнут. Президент в пятницу, 17 апреля, в очередной раз призвал украинцев быть осторожными на праздники.



"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время", - отметил он в ходе традиционного совещании по вопросам борьбы с коронавирусом.



Министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных, и этот показатель значительно ниже, чем в среднем по миру.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты.



А комиссии по проверке больниц в регионах показали, что несмотря на хорошую статистику от местной власти у медиков есть немало проблем. В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питании врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии.



В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг имеет местная власть.

