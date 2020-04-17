Следующим эпицентром пандемии коронавируса может стать Африка - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что следующим эпицентром пандемии коронавируса COVID-19 может стать Африка. Об этом сообщает BBC.



Как отметили в ВОЗ, на прошлой неделе произошло резкое увеличение случаев коронавируса на африканском континенте. Причем, распространение вирус происходит из столиц таких африканских стран, как Южная Африканская Республика (ЮАР), Нигерия, Кот-д'Ивуар, Камерун и Гана.



При этом в ВОЗ планируют сосредоточить усилия на профилактике заболевания, так как большинство африканских стран не могут обеспечить интенсивную терапию больным пациентам.



"Мы хотим свести к минимуму долю людей, которые в критической ситуации нуждаются в интенсивной терапии, потому что мы знаем, что эти типы учреждений не подходят для лечения в большинстве африканских стран", - сказала директор ВОЗ по Африке Матшидисо Моети.



На данный момент в Африке зафиксировали около тысячи смертей от коронавируса, а также более 18 тысяч случаев заболевания COVID-19.

