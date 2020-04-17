Эстония хочет смягчить ограничения по коронавирусу

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) считает, что уже на следующей неделе можно будет говорить о постепенном смягчении ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.



"У нас появилась возможность на следующей неделе начать разговор о постепенном смягчении ранее введенных ограничений", - написал премьер в пятницу в Фейсбуке.



"Мы подошли к поворотной точке - впервые за все время с начала эпидемии количество новых инфицированных в Эстонии за неделю упало", - отметил Ратас.



"Это говорит о том, что пошел иной отсчет времени и мы преодолеваем пик распространения вируса", - добавил премьер.



Ратас отметил, что в пятницу на заседании правительственной комиссии по коронавирусу разработаны параметры оценки возможности смягчения ограничений.



Среди них названы: количество инфицированных, пациентов на излечении в больницах, число больных в отделениях интенсивной терапии, доступность медицинской помощи, готовность общества следовать введенным мерам, общее состояние экономики и применение мер доверия.



"Снижение числа новых инфицированных подтверждает, что введенные ограничения работают, предпринимаемые всеми людьми усилия дают результат", - заявил премьер Эстонии.



Вместе с тем он подчеркнул, что в ближайшее время не следует сбавлять усилия, добиваясь, чтобы это изменение было устойчивым.



В Эстонии чрезвычайное положение по коронавирусу действует с 13 марта. По состоянию на пятницу, в стране с населением в 1,3 млн человек число инфицированных составляет 1 тыс. 459 человек, умерли после начала эпидемии 38 человек.

