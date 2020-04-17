У коррупционеров в первом квартале конфисковали 14 тыс грн

Реализация имущества и средств, конфискованных за совершение коррупционных правонарушений, в январе-марте 2020 года принесла в госбюджет 14 тысяч гривен. Об этом со ссылкой на письмо Госказначейства сообщает глава экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, пишет Экономическая правда в пятницу, 17 апреля.



Реализация имущества и поступление национальной и иностранной валюты, конфискованных по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения принесло в госбюджет 950 грн.



При этом сумма конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения составляет 13,3 тысячи гривен.



В сумме в течение января - марта 2020 у коррупционеров было конфисковано чуть более 14 тысяч гривен.



Отмечается, что сумма средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда в течение того же периода в делах, не связанных с коррупцией, составляет более 6,5 млн грн.

