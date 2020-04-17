Ограничения на поездки ввели большинство стран - ООН

Почти все страны мира ввели ограничения на поездки, включая их полный запрет, в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Это следует из доклада Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), передает в пятницу, 17 апреля, Интерфакс.



В документе говорится, что коронавирус резко прервал тенденцию открытости последних лет, когда страны упрощали въезд для иностранных туристов.



"Согласно новому исследованию, 96% всех направлений в мире или 209 стран ввели ограничения на поездки в ответ на пандемию. Около 90 направлений полностью или частично закрыли свои границы для туристов, а еще 44 - закрыли границы для граждан из определенных стран, например, Китая, Италии, Южной Кореи и Ирана", - говорится в отчете.



В организации отмечают, что с января 2020 года до начала апреля все страны Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Среднего и Ближнего Востока ввели ограничения на поездки, в то время как в Европе доля стран, закрывших границы составляет 93%, в Северной и Южной Америке - 92%.



По словам генерального секретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, COVID-19 повлиял на путешествия и туризм, как ни одно другое событие в истории. Власти стран ставят здравоохранение на первое место и ограничивают поездки, отметил он.



"Однако приостановка туризма влечет за собой сокращение числа рабочих мест, а достигнутый устойчивый экономический рост может сойти на нет", - заявил генсек организации.



В связи с этим он призвал правительства постоянно пересматривать ограничения на поездки, отменять или ослаблять их, когда путешествия станут безопасны.

