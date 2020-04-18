Портнов: суд обязал Венедиктову передать дело Стерненко из СБУ в Нацполицию

Юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале сообщил, что суд удовлетворил жалобу адвокатов и обязал ГПУ рассмотреть ходатайства, отменить незаконное постановление бывшего Генерального прокурора и передать дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова уроженцем Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р. из СБУ в Нацполицию.

«Друзья, информирую, что только что суд удовлетворил жалобу наших адвокатов и обязал Генерального прокурора Венедиктову рассмотреть наши ходатайства, отменить незаконное постановление бывшего Генерального прокурора и передать дело об умышленном убийстве Ивана Кузнецова уроженцем Одесской области гр. Стерненко, 1995 г.р. из СБУ в Национальную полицию.



Напомню, ранее Национальная полиция пришла к выводу, что фигурант совершил умышленное убийство и ходатайствовала о взятии его под стражу.



Генеральный прокурор Венедиктова — Ваш ход», – написал Портнов.



